В Путина отреагировали на громкое решение ЕСПЧ в отношении Украины / © Associated Press

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Россия заявила, что не намерена выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В частности, касающиеся катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 и ситуации в Украине.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

На вопрос журналистов, отслеживает ли РФ деятельность суда и планирует ли выполнять его постановления, Песков четко ответил: «Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными».

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Напомним, Большая Палата Европейского суда по правам человека приняла решение по делу «Украина и Нидерланды против России», удовлетворив подавляющее большинство требований, предъявленных украинским правительством.

Суд признал массовые и системные нарушения прав человека, совершенные Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины с 2014 г. и во время полномасштабной агрессии.

Ранее сообщалось, что авария Boeing-777 Малайзийских авиалиний произошла в 2014 году над Донбассом. Тогда погибли 298 человек.

Представители Минобороны РФ обнародовали результаты собственного расследования по сбитию самолета Boeing-777 MH17 в июле 2014 года. В ведомстве заявили, что ракета, которой над Донбассом был сбит малазийский Boeing, якобы была на вооружении в украинской воинской части.

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Однако Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал Российскую Федерацию ответственным за сбытие Boeing-777 рейса MH17 Малазийских авиалиний, которое произошло в 2014 году над Донбассом.

Министр Андрей Сибига заявил о важном достижении по делу рейса MH17: Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в понедельник, 12 мая, официально признал Российскую Федерацию ответственной за сбыт самолета Boeing-777 Малазийских авиалиний в 2014 году над Донбассом.