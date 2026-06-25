Кремль. / © Associated Press

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В России еще раз пожаловались на Запад и даже заговорили о новом механизме противодействия «враждебным действиям».

Об этом заявил эксперт Службы внешней разведки Александр Пастухов.

По его словам, РФ якобы ведет себя «сдержанно», чего якобы не скажешь о Западе. На фоне этого, дерзко высказался кремлевский чиновник, Москве необходимо предусмотреть «законодательный механизм противодействия их враждебным действиям».

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Пастухов заявил, мол, начинать нужно с права, потому что в законодательстве страны-агрессора «просто жизненно необходимо предусмотреть новый механизм противодействия этим враждебным устремлениям».

США и РФ — последние новости

Напомним, Кремль открыто обвинил США в коварстве. Reuters пишет о том, что сразу три высокопоставленных чиновника РФ публично заявили о нарушении Вашингтоном соглашений по завершению войны. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков высказался, мол, политическая линия Вашингтона все сильнее приближается к антироссийской позиции Великобритании и Франции.

Глава МИД Сергей Лавров также встревожился из-за смены позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Украине. Мол, произошло это после саммита G7 во Франции. Теперь Москва вызывающе требует от Вашингтона объяснений.

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