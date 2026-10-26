В Путина сделали заявление о прекращении войны на время трехсторонних переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление трехсторонних переговоров по окончанию войны в Украине не означает прекращения боевых действий. Российская армия продолжит воевать и атаковать Украину.

Об этом спикер российского диктатора заявил на брифинге 26 октября, информируют средства массовой пропаганды.

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Прекращения огня на время переговоров не будет

Песков прокомментировал возможную связь между массированной атакой на Воронеж и договоренностью о возобновлении трехсторонних переговоров. Спикера Кремля спросили, рассматривают ли в Москве «сильную атаку на Воронеж» на фоне договоренности о возобновлении переговоров как попытку сорвать контакты, а также обсуждают ли этот вопрос с американской стороной.

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«Решение возобновления трехсторонних переговоров не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях», — ответил Песков.

Он уточнил, что российские войска продолжают войну и массированные удары по якобы военно-промышленному комплексу Украины, «по военным и околовоенным целям». Спикер диктатора традиционно обвинил в «продолжении всех соответствующих проявлений» «киевский режим» — так в РФ называют легитимную украинскую власть.

О чем пойдет речь на трехсторонних переговорах

По словам Пескова, во время предстоящих переговоров по мирному урегулированию войны стороны могут поднимать, в частности, территориальные вопросы. В то же время в Кремле не планируют публично раскрывать детали предстоящих встреч, объясняя это нежеланием нанести вред мирному процессу.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что гуманитарное перемирие в оккупированных Олешках на Херсонщине может стать примером для достижения аналогичных договоренностей на других прифронтовых участках.

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Трехсторонние переговоры Украина-США-Россия по окончанию войны — что известно

Напомним, 23 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести трехстороннюю встречу с США и РФ на уровне команд уже в первой половине ноября или даже в любой день, но окончательные сроки зависят от готовности российской стороны.

25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США после 4 ноября. По словам Ушакова, предстоящая встреча будет носить лишь предварительный, «пристрелочный» характер, поэтому не стоит иметь завышенных ожиданий. Помощник диктатора добавил, что для достижения окончательного мирного соглашения сторонам еще предстоит выполнить большой объем работы.

По данным источника Sky News, следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ может состояться в ближайшие несколько недель в Абу-Даби или Швейцарии. Главной целью процесса является организация встречи лидеров государств, однако для этого необходима значительная подготовка. Среди ключевых условий Украины есть гарантии безопасности, в частности финансирование и сохранение сильной армии по меньшей мере на 10 лет, поддержка восстановления страны и привлечение России к ответственности.

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