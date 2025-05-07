У Путина сделали заявление об актуальности перемирия и "Орешнике"

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

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Инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю Дня победы остается в силе.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Песков сказал, что позиция России относительно перемирия хорошо известна. Представитель главы Кремля также прокомментировал возможный ответ со стороны РФ на потенциальную атаку украинских беспилотников.

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«В этом случае нечего комментировать. Наша позиция по перемирию хорошо известна. Все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», — сказал спикер Путина журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать ответа России на украинские удары, и будет ли снова использован ракетный комплекс «Орешник».

Напомним, 28 апреля Путин объявил перемирие по случаю 9 мая, когда в РФ будут праздновать 80-летие победы во Второй мировой войне. Согласно обещаниям, это перемирие начнется с 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая. Отметим, что Москве отвергла предложение Киева об установлении полного прекращения огня на 30 дней, которое Украина предлагала вместо этого.

Утром 7 мая российские пропагандисты сообщили, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара «Орешником» в ответ на потенциальные украинские атаки в Москве в День победы.