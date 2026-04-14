В Путина шокировали заявлением относительно пасхального «перемирия»

Песков дерзко бросил обвинения в адрес Украины. Впрочем, он и словом не обмолвился о нарушении их оккупационного войска.

Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль дерзко обвинил Украину в якобы нарушении пасхального перемирия. Мол, несоблюдений было «множество».

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря диктатора РФ, якобы украинская сторона «допустила множество нарушений» во время объявленного пасхального перемирия. Отметим, что Украина заявляла, что будет действовать «зеркально» до действий РФ.

«Цифры говорят сами за себя», — цинично выразился Песков.

Как сообщалось, 9 апреля диктатор-президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в Украине с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский Зеленский заявил, что Украина будет действовать «зеркально».

РФ сорвала Пасхальное перемирие

В Генштабе ВСУ заявили, что россияне не соблюдали перемирие на Пасху и нарушили его почти 11 тысяч раз. Хотя РФ не осуществляла ракетные, авиационные атаки и атаки «Шахедами» и «Герберами», но оккупанты нанесли 9 035 ударов дронами-камикадзе типов «Италмас», «Ланцет», «Молния» и FPV. Враг пошел в штурм 119 раз.

В субботу, 11 апреля, после объявленного перемирия российские военные атаковали в Запорожье группу украинских раненых бойцов, пытавшихся эвакуировать. В результате взрывов они погибли.

Кроме того, ночью на 12 апреля россияне атаковали авто скорой помощи в Сумской области. В результате атаки пострадали трое медиков. Угрозы для их жизни нет.

Уже после окончания перемирия РФ атаковала Украину 98 ударными БПЛА «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили/подавили 87 БПЛА на севере и востоке страны.

