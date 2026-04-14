В Путина шокировали заявлением относительно пасхального «перемирия»

Владимир Путин.

Реклама

Кремль дерзко обвинил Украину в якобы нарушении пасхального перемирия. Мол, несоблюдений было «множество».

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря диктатора РФ, якобы украинская сторона «допустила множество нарушений» во время объявленного пасхального перемирия. Отметим, что Украина заявляла, что будет действовать «зеркально» до действий РФ.

Реклама

«Цифры говорят сами за себя», — цинично выразился Песков.

Как сообщалось, 9 апреля диктатор-президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в Украине с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский Зеленский заявил, что Украина будет действовать «зеркально».

РФ сорвала Пасхальное перемирие

В Генштабе ВСУ заявили, что россияне не соблюдали перемирие на Пасху и нарушили его почти 11 тысяч раз. Хотя РФ не осуществляла ракетные, авиационные атаки и атаки «Шахедами» и «Герберами», но оккупанты нанесли 9 035 ударов дронами-камикадзе типов «Италмас», «Ланцет», «Молния» и FPV. Враг пошел в штурм 119 раз.

В субботу, 11 апреля, после объявленного перемирия российские военные атаковали в Запорожье группу украинских раненых бойцов, пытавшихся эвакуировать. В результате взрывов они погибли.

Реклама

Кроме того, ночью на 12 апреля россияне атаковали авто скорой помощи в Сумской области. В результате атаки пострадали трое медиков. Угрозы для их жизни нет.

Уже после окончания перемирия РФ атаковала Украину 98 ударными БПЛА «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили/подавили 87 БПЛА на севере и востоке страны.