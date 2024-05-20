У Путина сообщили, пригласил ли Иран Россию на похороны Раиси

Спикер президента России Дмитрий Песков сообщил, что Иран не позвал РФ на прощание с президентом Ибрагимом Раиси, погибшим в авиакатастрофе.

Об этом спикер диктатора заявил в комментарии российским средствам массовой пропаганды.

Песков так прокомментировал то, что Тегеран не пригласил представителей России на похороны Раиси:

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"Их традиции не предполагают международного присутствия на похоронах", – сказал спикер главы Кремля.

По его словам, иранская сторона также не просила помочь с расследованием крушения президентского вертолета.

Как сообщило иранское агентство Mehr News, похороны Раиси и сопровождавших его людей пройдут 21 мая в городе Тебриз.

Напомним, 20 мая Иран официально подтвердил гибель в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси и главы МИДа Хоссейна Амира Абдоллахиана. Поисковая операция завершена, тела Раиси и других погибших отправили в иранский город Тебриз.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Президент Ирана погиб в авиакатастрофе! Как это произошло и почему медиа не признавали гибель Раиси?

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