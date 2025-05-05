У Путина снова заговорили о необходимости встречи с Трампом

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

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Спикер президента России Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал возможность встречи главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Песков сказал журналистам, что встреча Путина и Трампа во многом необходима, но должна быть подготовлена ​​соответствующим образом.

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«Она должна быть соответствующим образом подготовлена ​​и это требует усилий на разных экспертных уровнях, продолжения контактов Москвы и Вашингтона, которые были запущены и продолжаются. Но пока какой-то конкретики в этом нет», — высказался спикер главы Кремля.

Пресс-секретарь российского диктатора также сообщил, что в графике Путина на середину мая нет поездки на Ближний Восток, фигурировавший в качестве возможного места встречи с Трампом.

А еще Песков сказал, что в Кремле не знакомы с содержанием соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых.

Напомним, в марте The Moscow Times информировало, что Кремль изучает варианты возможной встречи Трампа и Путина в апреле или мае. Наиболее вероятным местом проведения называлась Саудовская Аравия, хотя рассматривались другие места на Ближнем Востоке. Сообщалось, что РФ стремится откладывать встречу как можно дольше, чтобы получить как можно больше уступок США в обмен на прекращение боевых действий в Украине.

В апреле Песков заявлял об отсутствии понимания о дате и времени встречи Путина с Трампом.

К слову, в своем свежем интервью Трамп заявил об «очень хороших шансах» завершить войну в Украине, в то же время не исключил выход США из переговоров о мире.