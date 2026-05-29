Шойгу и Путин. / © Associated Press

Российская Федерация нашла виновных в провалах оккупационных войск на фронте. Причина в том, что против России — 56 стран.



Об этом дерзко заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.



Шойгу одобрительно заявил, что против страны-агрессорку «фактически воюет» коалиция из 56 стран, которые «обеспечивают полетные задачи БпЛА».

Кроме того, путинский прихвостенб издал удивительную лекцию о дальнобойных дронах и их полетных задачах, а также спутниковые системы ряда стран, которые ничто задействованы в атаках по России. Именно поэтому, пафосно объяснил Шойгу, Москва проигрывает дронам.



"Если говорить суммарно, то против нас фактически воюет 56 стран", - посетовал он.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров также объяснил неудачи России на фронте. и оправдался, почему же до сих пор поставлены «целые сво», то есть войны, оккупанты до сих пор не достигли. По его словам, якобы их войска не применяют «более жесткие методы» ведения войны, потому что якобы «не хотят наносить лишний вред территориям, где проживает наш собственный народ».

