Песков и Путин. / © Associated Press

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Агрессорка Россия выступила против участия Европейского Союза в трехсторонних переговорах по Украине, потому что их позиция «провокационная».

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

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По его словам, в Кремле не желают видеть европейцев среди участников переговорного процесса. Мол, Евросоюз придерживается «провокационной позиции», которая «направлена на разжигание войны».

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Кроме того, как утверждает Песков, Москве вроде бы ничего не известно о какой-либо миротворческой позиции Европейского Союза.

"Такие участники нам не нужны", - дерзко заявил он.

Переговоры без Европы - что известно

Ранее помощник "фюрера" Юрий Ушаков заявил, что Россия не хочет видеть Европу за столом переговоров. По его словам, стороны достигли договоренностей только по возобновлению трехстороннего диалога с участием России, Украины и США.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет отказываться от трехсторонних переговоров даже если за столом переговоров не будет представителей Европы. Впрочем, говорит он, без участия европейских партнеров невозможно обеспечить Украине полноценные гарантии безопасности и должное послевоенное восстановление.

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Напомним, ранее президент озвучил три сценария гарантий безопасности для Украины . По его словам, "в каком-то Европа есть, и в каком-то Европы нет".

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