Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле снова пригрозили продолжать начатую в Украине войну. Мол, агрессор Россия «будет делать все, что необходимо для этого».

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва не допустит размещения иностранных военных контингентов на украинской территории. Он пожаловался, мол, для Москвы такой сценарий «совершенно неприемлем».

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В то же время представитель Кремля самоуверенно заверил, что Россия и дальше будет делать все необходимое для достижения целей так называемой «специальной военной операции».

Комментируя встречи в Абу-Даби относительно мира, Песков нагло заявил, что Москва не собирается обнародовать содержание трехсторонних переговоров России, США и Украины.

Спикер «фюрера» также обвинил экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в якобы срыве мирного урегулирования в 2022-м, заявив, что его «деструктивная роль» якобы хорошо известна России.

Мирные переговоры — последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы не устанавливал конкретные сроки завершения войны в Украине, в частности, уже к концу этого года. В то же время он подчеркнул, мол, хотел бы положить конец боевым действиям как можно скорее. Впрочем, заметил, что «для танго нужны двое».

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Foreign Policy пишет о том, что США отвернулись от Украины. При этом европейским странам придется взять на себя основную ответственность за финансовую и военную поддержку Украины.

Между тем, диктатор Беларуси Александр Лукашенко придумал, как Зеленскому встретиться с Путиным. Он нагло предложил себя в качестве «гаранта безопасности» для президента Украины и заявил, что готов вместе с ним отправиться в Москву на переговоры с российским диктатором.

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