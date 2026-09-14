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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Путине неожиданно прокомментировали атаку на поезд у границы с Польшей

В Москве не стали отрицать атаку на поезд у украинско-польской границы и традиционно бросались угрозами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле отреагировали на сообщения о том, что российский беспилотник чуть не попал в поезд с дипломатами ЕС вблизи границы с Польшей 13 сентября.

Появилась дерзкая реакция пресс-секретаря «фюрера» РФ Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля не отрицал удар по пассажирскому поезду и в то же время дал циничное объяснение этой атаке. По его словам, российские военные якобы «выполняют свои задачи» на всей территории Украины.

«Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи на всей территории Украины и продолжат это делать», — нагло заявил Песков.

Напомним, ранее Минобороны агрессорки РФ издало свою версию ударов по железной дороге на западе Украины. Мол, атакуют пассажирские поезда, которые вроде бы везут военные грузы из Европы.

В то же время, аналитик Sky News считает, что есть две причины, почему атака РФ на поезд у границы вызывает серьезную тревогу. В частности, речь идет о том, что именно этой железнодорожной линией «часто пользуются иностранные делегации, когда выезжают из Украины в Польшу».

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