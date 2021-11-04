В Раде анонсировали "горячий" день: Гетманцев рассказал, что нардепы могут работать до ночи

В Раде анонсировали "горячий" день: Гетманцев рассказал, что нардепы могут работать до ночи

Гетманцев также поделился мнениями о новом вице-премьере — министре экономики.

Верховная Рада сегодня, 4 ноября, может работать до позднего вечера.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги Народа", глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев журналистам в Раде.

Также читайте Рада назначила Алексея Резникова министром обороны

"Если мы неделю рассматривали поправки, наверное, можно отвлечься от своих встреч и каких-либо вопросов", — отметил нардеп.

Говоря о запланированных кадровых назначениях в Кабмине, Гетманцев сказал, что достаточно плодотворно сотрудничает с кандидатом на должность первой вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Юлией Свириденко, отвечающей в ОПУ за экономическое направление. По его словам, в монобольшинстве ждут от нового вицепремьер-министра – министра экономики реализации программы экономического развития страны.

"Я ее очень высоко оцениваю с точки зрения профессионализма. Это человек слова, человек, действительно работающий", — сказал нардеп.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 4 ноября, соберется на внеочередное пленарное заседание. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Руслан Стефанчук.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку