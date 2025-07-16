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В Раде блокирование трибуны переросло в драку: что не поделили Гончаренко и Гетманцев
В Верховной Раде произошел конфликт из-за пошлин на агропродукцию.
В Верховной Раде Украины произошла потасовка между народными депутатами Алексеем Гончаренко и Даниилом Гетманцевым. Инцидент произошел на фоне блокирования трибуны из-за конфликта вокруг одной из правок к законопроекту №13157, касающейся изменений в Налоговый кодекс.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, суть конфликта — в «соевой правке», которая была отклонена, однако, по мнению отдельных депутатов, ее пытались протянуть повторно, нарушив регламент Верховной Рады. В результате трибуна была заблокирована.
Что именно произошло
Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что не позволит принять изменения, которые, по его словам, являются несправедливыми по отношению к аграриям.
«Я уже один раз сказал, еще раз повторяю: я заблокирую Раду. Никто не будет здесь работать, пока будут пытаться обманывать и нагнуть аграриев. Это мои избиратели. И я за своих избирателей буду стоять до конца», — написал он в Telegram.
Гончаренко также призвал или вернуться к обсуждению правки, или созвать согласительный совет.
В чем суть законопроекта №13157
Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием закона об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения. Среди прочего, в редакции ко второму чтению появились предложения установить ввозную пошлину:
на соевые бобы — в размере 10%;
на семена рапса или кользы — также 10%.
Эти правки вызвали серьезное недовольство в парламенте.
Почему законопроект вызывает споры
Кроме аграрного блока, документ затрагивает и крупные промышленные компании, в частности в сфере добычи газа. Предприятия считают, что новые экологические требования приведут к росту расходов и, соответственно, могут повлиять на цены для потребителей.
Согласно новым правилам, предприятия с 8 августа 2025 года обязаны подавать экологическую отчетность по обновленным стандартам. Это позволит налоговым органам автоматически получать информацию об экологических платежах и ренте за использование недр и водных ресурсов.
Напомним, ранее мы писали о том, что 15 июля Верховная Рада одобрила продление военного положенияи всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.