Народные депутаты Алексей Гончаренко и Данил Гетманцев / © скриншот с видео

Реклама

В Верховной Раде Украины произошла потасовка между народными депутатами Алексеем Гончаренко и Даниилом Гетманцевым. Инцидент произошел на фоне блокирования трибуны из-за конфликта вокруг одной из правок к законопроекту №13157, касающейся изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, суть конфликта — в «соевой правке», которая была отклонена, однако, по мнению отдельных депутатов, ее пытались протянуть повторно, нарушив регламент Верховной Рады. В результате трибуна была заблокирована.

Реклама

Что именно произошло

Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что не позволит принять изменения, которые, по его словам, являются несправедливыми по отношению к аграриям.

«Я уже один раз сказал, еще раз повторяю: я заблокирую Раду. Никто не будет здесь работать, пока будут пытаться обманывать и нагнуть аграриев. Это мои избиратели. И я за своих избирателей буду стоять до конца», — написал он в Telegram.

Гончаренко также призвал или вернуться к обсуждению правки, или созвать согласительный совет.

Дата публикации 14:14, 16.07.25 Количество просмотров 3 В Раде блокирование трибуны переросло в драку: что не поделили Гончаренко и Гетманцев

В чем суть законопроекта №13157

Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием закона об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения. Среди прочего, в редакции ко второму чтению появились предложения установить ввозную пошлину:

Реклама

на соевые бобы — в размере 10%;

на семена рапса или кользы — также 10%.

Эти правки вызвали серьезное недовольство в парламенте.

Почему законопроект вызывает споры

Кроме аграрного блока, документ затрагивает и крупные промышленные компании, в частности в сфере добычи газа. Предприятия считают, что новые экологические требования приведут к росту расходов и, соответственно, могут повлиять на цены для потребителей.

Согласно новым правилам, предприятия с 8 августа 2025 года обязаны подавать экологическую отчетность по обновленным стандартам. Это позволит налоговым органам автоматически получать информацию об экологических платежах и ренте за использование недр и водных ресурсов.

Напомним, ранее мы писали о том, что 15 июля Верховная Рада одобрила продление военного положенияи всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Реклама