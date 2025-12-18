В Раде будет создана рабочая группа по вопросам выборов: кто ее возглавит

Выборы в Украине / © ТСН.ua

В Верховной Раде планируют создать рабочую группу по вопросам проведения выборов, которую возглавит первый вице-спикер парламента, новоизбранный председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Об этом он сам сообщил в комментарии «Суспільному».

По его словам, инициировал создание такой рабочей группы руководитель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

Корниенко заверил, что все обсуждения в этой группе «будут проходить абсолютно открыто».

«Мы будем делиться с медиа всеми результатами этих обсуждений», — сказал он.

Будущий руководитель рабочей группы отметил, что она будет рассматривать широкий спектр вопросов, среди которых и те, которые поставил перед народными депутатами президент Зеленский: о возможности и условиях проведения выборов во время военного положения, о чем упоминают американские партнеры.

«Мы обязательно исследуем, какие еще условия законодательные, кроме условий безопасности, о которых сказал президент, надо выдержать», — сказал Корниенко.

Он также перечислил те вопросы, которые будут рассматривать в рабочей группе.

«Есть много вопросов: как будут голосовать военные, как будут голосовать украинцы за рубежом, внутренне перемещенные лица, и как будут избираться наши коллеги из-за рубежа. И, конечно, вопрос избирательной инфраструктуры, которая почти на треть сейчас разрушена», — отметил нардеп.

Корниенко добавил, что создание этой группы еще не произошло и ее деятельность направлена прежде всего на «послевоенные выборы». В эту группу планируют включить представителей ЦИК, всех фракций и групп Верховной Рады, профильного комитета парламента, министерств и даже общественных организаций.

Планируется, что заместителями председателя рабочей группы будут представительница оппозиции (партия «Батькивщина») вице-спикер Рады Елена Кондратюк и глава парламентского комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, которая донежавна возглавляла партию «Слуга народа».

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что вопрос выборов якобы является одним из самых обсуждаемых среди граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности провести выборы во время войны, но подчеркнул, что остаются нерешенными вопросы безопасности, голосования военных и законодательная основа для легитимности выборов.