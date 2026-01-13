В Раде глава фракции пытался «купить» голоса коллег из других политсил — детали от САП

НАБУ раскрыло схему подкупа нардепов в Верховной Раде / © Associated Press

Руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады предлагал взятки нардепам из других фракций, чтобы те голосовали за нужные законопрокты.

Об этом передает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование „за“ или „против“ конкретных законопроектов», — говорится в сообщении.

Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Детали НАБУ и САП обещают рассказать позже.

По данным источников «УП», антикоррупционные органы проводят обыски в офисе партии «Батькивщина». Относятся ли эти обыски к делу, о котором упоминали НАБУ и САП, пока неизвестно.

Напомним, 27 декабря 2025 года пяти народным депутатам вручили подозрения. Правоохранители предполагают, что они платили другим депутатам теневую зарплату.

СМИ узнали имена нардепов, фигурирующих в этом громком деле. Первоначально были известны три фамилии. Впоследствии издание «РБК Украина» назвало все 5 фамилий.