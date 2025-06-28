В Раде готовят специальный законопроект по выборам в Украине: что известно

Руслан Стефанчук / © Associated Press

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В Украине уже готовятся к периоду после окончания войны. Одним из ключевых вызовов, который предстанет перед государством, станет организация выборов. Для этого Верховная Рада разрабатывает специальный законопроект, урегулирующий процедуру послевоенного волеизъявления.

Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона.

"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный документ, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", - отметил Стефанчук.

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По его словам, после завершения войны Украину ждет немало вызовов. Их специфика будет зависеть от того, как и когда закончится вооруженное противостояние.

В парламенте уже формируют несколько сценариев, которые позволят украинцам реализовать свое фундаментальное конституционное право на выборы.

«Мы готовим разные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое право на выбор. И это должно быть в Украине. Я убежден, что мы найдем правильный законодательный компромисс», – добавил спикер.

Разработка отдельного избирательного законодательства после победы является важной составляющей демократического обновления страны. Это позволит обеспечить прозрачность, доступность и безопасность избирательного процесса в условиях послевоенной трансформации.

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Напомним, по словам Стефанчука, выборы в Украине не будут проводиться до завершения военного положения. Однако народные депутаты уже сейчас, не афишируя публично, работают над переходным законопроектом, который позволит организовать первые послевоенные выборы, как только это станет возможным.

Он подчеркнул, что речь идет об уникальном формате выборов, аналогов которому в Украине до сих пор не было.

«Эти выборы не подпадают ни под один из определенных в Конституции форматов — это будут ни срочные, ни досрочные выборы. Скорее всего, они получат юридическую формулировку как „срочные выборы после завершения военного положения“», – объяснил Стефанчук.

По его словам, такой избирательный процесс будет урегулирован одноразовым специальным законом, который позволит провести волеизъявление в переходный период. В дальнейшем страна вернется к стандартной процедуре, определенной Конституцией и Избирательным кодексом.

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Обсуждение деталей происходит без публичной огласки. Причина — избегание спекуляций по теме вероятного проведения выборов в военное время.