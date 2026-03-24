Верховная Рада Украины / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план работы Верховной Рады в условиях затяжной войны. Власть готовится к сценарию, при котором боевые действия могут продолжаться еще три года.

Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на собеседников.

По информации источников, Зеленский поручил первому заместителю руководителя фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу разработать план функционирования парламента на случай, если война продлится «еще три года».

«Мы понимаем, что переговоры в трехстороннем формате скорее всего будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки. Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет. Занимается этим Андрей Мотовиловец. Он не ограничен временными рамками, но активно пишет план», — рассказал один из руководителей «Слуги народа».

Как отмечают собеседники УП в этой политсиле, сейчас идет обсуждение условий, при которых фракция сможет эффективно работать в долгосрочной перспективе.

Кроме того, во власти уделяют внимание улучшению взаимодействия между ключевыми центрами влияния — Кабинетом министров и Офисом президента.

Как сказал один из представителей «Зе! Команды», после увольнения из ОП Андрея Ермака во взаимодействии между Офисом президента и парламентом «стало меньше интриг — больше работы».

Сколько еще продлится война в Украине?

К слову, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что война имеет экзистенциальный характер и не закончится ближайшие два-три года. По его мнению, это борьба за выживание, в которой должен остаться кто-то один: или Украина, или Россия в ее нынешнем имперском виде.

Судьба войны и формат переговоров прояснятся в марте-апреле: нардеп Федор Вениславский отмечает, что именно тогда станет понятно, будет ли конфликт длительным.

В то же время военный эксперт Иван Ступак предположил, что переговорный процесс могут поставить на паузу из-за низкой заинтересованности США и стабильных нефтяных доходов РФ. По его мнению, война переходит в затяжную фазу и будет держаться на личных амбициях президента России Владимира Путина, пока он остается у власти или пока не наступит крах российской экономики. Реальных дат завершения боевых действий пока не знает ни одна из сторон.