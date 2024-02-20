В Раде назвали фейком заявление нардепа о запрете детям уклонистов поступать в вузы

Речь идет о словах нардепа Ивченко, что государство должно отказывать в услугах уклонистам от мобилизации.

Верховная Рада Украины не собирается ограничивать детей в праве на образование даже в контексте изменений к правилам мобилизации.

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Сети.

"Опровергаем очередной фейк, который, к сожалению, разлетелся в СМИ. Никто не собирается ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений в правила мобилизации", – заверил нардеп.

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"Почему кто-то об этом говорит – понять трудно. Но точно не нужно воспринимать это серьезно", – добавил он.

Заметим, Арахамия имеет в виду заявление нардепа от "Батькивщины" Вадима Ивченко. Тот выразил мнение, что государство должно отказывать в услугах уклонистам от мобилизации: "Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз, или ты сам не поступишь в вуз".

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