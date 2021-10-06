В Раде назвали имя нардепа, который заменит спикера на заседании об отставке Разумкова

В Раде назвали имя нардепа, который заменит спикера на заседании об отставке Разумкова

Рассмотрение вопроса отставки Разумкова будет вести не первый заместитель главы Верховной Рады.

Данил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, будет вести пленарное заседание 7 октября, во время которого будут рассматривать возможную отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Головующим его назначили нардепы. За такое решение проголосовало 239 парламентария.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

"В соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины, во время рассмотрения вопроса об отзыве с должности Верховной Радой главы ВРУ (кроме отзыва по его личному заявлению), о досрочном прекращении им депутатских полномочий пленарное заседание ведет первый заместитель (заместитель) главы Верховной Рады Украины или избранный Верховной Радой по процедуре головующий на пленарном заседании из числа народных депутатов, который не подписал предложение об отзыве главы Верховной Рады Украины", — сказано в сообщении.

Напомним, фракция "Слуги народа" заявила, что считает нынешний повестку дня Верховной Рады, размещенную на сайте парламента нелегитимной, поскольку спикер так и не собрал согласительный совет для его принятия. Также фракция предложила, чтобы Данил Гетманцев вел завтрашнее заседание, во время которого будет рассматриваться вопрос об отставке Разумкова.

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