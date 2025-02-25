В Раде назвали "политической взяткой" предложение Путина для Трампа по ископаемым

Нардеп убежден, что в американском Конгрессе не будет восприниматься даже попытка заключить какое-либо соглашение между Россией и США.

Предложение президента России Владимира Путина для президента США Дональда Трампа по сотрудничеству в сфере добычи редкоземельных металлов на территории оккупированного Донбасса является политической взяткой.

Такое заявление сделал глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Александр Мережко, сообщает "Эспрессо".

Нардеп прокомментировал предложение Путина для Трампа о добыче полезных ископаемых на оккупированных территориях.

"Путин пытается перетащить Трампа на свою сторону. И это такая даже политическая взятка со стороны Путина. Он думает, что он знает ментальность Трампа как бизнесмена. Но в политике происходит тонкая грань. Мы еще не знаем, как оно завершится, и этим реверансам не стоит уделять особого внимания. Надо следить за действиями", – высказался Мережко.

Он выразил убеждение, что даже попытка заключить какое-либо соглашение между Россией и США не будет восприниматься в американском Конгрессе.

Напомним, 24 февраля Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов, в том числе на территории оккупированного Донбасса.