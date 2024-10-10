В Раде назвали угрозу в случае демобилизации бойцов младше 25 лет

Как заявил Стефанчук, власти осознают, что "эти дети 18-25 лет попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства".

Демобилизация военных в возрасте до 25 лет, мобилизованных из-за коллизии в законодательстве, обрушит отдельные участки фронта.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил на брифинге, сообщает "Укринформ".

По словам спикера парламента, "просто демобилизация – это обрушение отдельных участков украинского фронта в сопротивлении Российской Федерации".

Он добавил, что не хочет, чтобы "этими популистическими решениями кто-то пиарился, потому что здесь не вопрос для пиара, а вопрос безопасности нашей страны".

Стефанчук заверил – власти осознают, что "эти дети 18-25 лет попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства".

Он считает, что сейчас необходимо не просто найти возможность демобилизовать эту категорию военных, но и понять, кто их заменит.

Глава ВР также отметил, что военное руководство выполняет свое обещание и не закрепляет ошибочно мобилизованных мужчин в возрасте до 25 лет на сложных участках фронта.

Напомним, ранее заместитель главы Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что, несмотря на запрет мобилизации мужчин в возрасте с 18 до 25 лет, демобилизация военнослужащих такого возраста не планируется.

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