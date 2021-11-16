В Раде официально создали объединение "Разумная политика": кто в него вошел

В Раде официально создали объединение "Разумная политика": кто в него вошел

В новообразованное объединение вошли 24 народных депутата.

В Раде официально создали межфракционное объединение "Разумная политика". Возглавит объединение бывший эксспикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом с паламентской трибуны сообщил первый вицеспикер Александр Корниенко.

По его словам, в новообразованное объединение вошли 24 нардепа, из них 21 "Слуга народа". Предварительно в списке было 25 нардепов, однако впоследствии один парламентарий от "Батькивщины" Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка народных депутатов. В это МВФ вошли депутаты по собственному желанию.

В МФО попал уже внефракционный депутат Артем Дмитрук. Решение об исключении Артема Дмитрука из "Слуги народа" согласовано на заседании фракции вчера, 15 ноября. 16 ноября его официально исключили из фракции "Слуга народа".

Кроме Разумкова, в объединение вошли:

Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Андрей Николаенко ("Батькивщина"), Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук (СН, теперь – внефракционный), Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Людмила Буйми (внефракционная), Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Евгений Петруняк, Иван Юнаков, Михаил Крячко.

Напомним, 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности. Проголосовали за его отговор 7 октября. Преемником Разумкова стал – Руслан Стефанчук. Впоследствии Разумкову сообщил о создании собственной политсилы "Умная политика".

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