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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В Раде осталось рекордно низкое количество нардепов: сколько их сейчас

В Верховной Раде 399 народных депутатов, нардеп Железняк назвал причину.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Верховная Рада

Верховная Рада / © УНІАН

В Верховной Раде осталось рекордно низкое количество народных депутатов — 399.

Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк в Telegram.

«Председательствующий на заседании парламента объявил о смерти нашего коллеги от тяжелой болезни Сергея Швеца. Искренние соболезнования еще раз родным и близким. С момента объявления в Раде, так как он представлял мажоритарный округ, остается рекордно низкое количество народных депутатов — 399», — написал Железняк.

Напомним, после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью 28 мая 2025 года ушел из жизни Сергей Швец — украинский журналист, политический обозреватель и народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа».

Ранее мы писали о том, что в Украине умер 86-летний народный депутат Украины I, V и VI созывов, известный ученый и общественный деятель Юрий Гнаткевич.

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