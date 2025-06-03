В Раде осталось рекордно низкое количество нардепов: сколько их сейчас

Верховная Рада / © УНІАН

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В Верховной Раде осталось рекордно низкое количество народных депутатов — 399.

Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк в Telegram.

«Председательствующий на заседании парламента объявил о смерти нашего коллеги от тяжелой болезни Сергея Швеца. Искренние соболезнования еще раз родным и близким. С момента объявления в Раде, так как он представлял мажоритарный округ, остается рекордно низкое количество народных депутатов — 399», — написал Железняк.

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Напомним, после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью 28 мая 2025 года ушел из жизни Сергей Швец — украинский журналист, политический обозреватель и народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа».

Ранее мы писали о том, что в Украине умер 86-летний народный депутат Украины I, V и VI созывов, известный ученый и общественный деятель Юрий Гнаткевич.