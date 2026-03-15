В Раде ответили, возможна ли мобилизация депутатов, которые не хотят работать

Нардеп Вениславский: Мобилизация парламентариев не решит проблему эффективности ВР / © УНИАН

Заявления по мобилизации народных депутатов не повысят мотивацию парламентариев к работе.

Такое мнение высказал народный депутат от «Слуги народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV.

Вениславский прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что если нардепы не хотят работать, он готов обсудить законопроект о мобилизации для них.

Федор Вениславский напомнил, что в условиях военного положения нельзя прекратить полномочия Верховной Рады. Он назвал подобные заявления чисто политическими.

«Поэтому любые заявления по поводу каких-то негативных последствий для депутатов, если они перестанут работать в Верховной Раде, — я думаю, это политические заявления», — говорит нардеп.

Он выразил сомнение, что такой шаг поможет усилить мотивацию парламентариев, подчеркивая необходимость системного диалога между ветвями власти.

«Ключевая проблема, на мой взгляд, это отсутствие системного откровенного диалога между представителями парламента, между нашей фракцией большинства, правительством, Офисом президента, возможно, о необходимости принятия тех или иных решений. И обоснование, почему они необходимы и почему другие решения принимаются вопреки дефициту бюджета», — считает депутат.

Сохранится ли монобольшинство

По мнению Вениславского, формально юридически коалиция сохраняется «за списочным составом».

«Депутаты голосуют по собственным убеждениям. И не обязательно быть причастным к коалиции и голосовать вместе с коалицией. Каждый голосует так, как считает нужным», — объяснил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что народные депутаты, желающие сложить мандат во время военного положения, должны либо продолжать работать в парламенте, либо идти служить на фронт.