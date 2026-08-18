В Раде появилось двое новых депутатов: в какую фракцию они вошли

Верховная Рада / © Associated Press

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В Верховной Раде 18 августа приняли присягу два новых народных депутата — Виктория Резникова и Богдан Моркляник. Оба вошли в состав фракции «Слуга народа»

Об этом объявил глава парламента Руслан Стефанчук.

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Резникова и Моркляник приняли присягу народных депутатов во время пленарного заседания Рады. Они вошли во фракцию «Слуга народа» вместо бывших нардепов Дениса Маслова и Виталия Безгина.

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Что известно о Богдане Морклянике?

Богдан Моркляник — преподаватель и ученый, который с марта 2022 года служит в Вооруженных силах Украины. На выборах он баллотировался как беспартийный под номером 163.

В 2018 году стал заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

В течение 2018-2019 годов возглавлял государственную организацию «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций».

До этого, с 2016 по 2018 год, работал советником первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

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С 2016 года Моркляник — профессор кафедры сопротивления материалов и строительной механики Национального университета «Львовская политехника». Ранее в течение 2008-2014 годов занимал должность проректора этого университета по научно-педагогической работе и социальному развитию.

Что известно о Виктории Резниковой?

Виктория Резникова с 2025 года имеет статус члена-корреспондента Национальной академии правовых наук. В 2024 году она возглавила кафедру экономического права и экономического судопроизводства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2021 года Резникова входит в состав Научно-консультативного совета при председателе Верховной Рады Украины.

В 2019-2024 годах была заведующей кафедрой хозяйственного права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.

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С 2018 года является членом Научно-консультативного совета при Верховном Суде.

Параллельно с 2017 года Резникова работала ведущей научной сотрудницей государственного учреждения «Институт экономико-правовых исследований имени В.К. Мамутова Национальной академии наук Украины».

Ранее, в течение 2012-2017 годов, входила в состав Научно-консультативного совета при Высшем хозяйственном суде Украины.

Напомним, в середине июля парламент назначил новый состав Кабинета министров. Маслов был назначен на должность министра юстиции, а Безгин — министром по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц.

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