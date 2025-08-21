В Раде предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей: суть постановления

Народный депутат Украины Анна Скороход

Народный депутат Украины Анна Скороход 20 августа зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №13666, которое предусматривает изменение административного устройства Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента и на Facebook-странице Скороход.

Депутат объяснила, что цель ее постановления — фактическая ликвидация Донецкой и Луганской областных государственных администраций, чтобы сэкономить деньги на их содержании.

«Во-первых, считаю, что мы должны защитить и стоять исключительно в интересах наших людей, дать им гарантии того, что все будет Украина. И, во-вторых, считаю, что расходование 50 миллионов ежемесячно на содержание Луганской и Донецкой ОГА нецелесообразно, и эти функции могут выполнять Днепропетровская и Харьковская области», — говорится в заявлении Скороход.

В пояснительной записке к документу указано, что проектом постановления предлагается внести изменения в административно-территориальное устройство Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей, путем:

присоединения неоккупированных территорий Краматорского, Бахмутского, Сватовского и Северодонецкого районов к Харьковской области;

присоединения неоккупированных территорий Волновахского и Покровского районов к Днепропетровской области.

Заметим, что согласно статье 92 Конституции, вопрос ликвидации и изменения границ административно-территориальных единиц определяется исключительно законами Украины, то есть предложенные Скороход изменения невозможно реализовать с помощью постановления.

Напомним, на во время встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин выдвинул требования для завершения войны против Украины. Среди них, в частности, полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, а взамен РФ якобы «заморозит» линии фронта в Херсонской и Запорожской областях и вернет под украинский контроль участки в Сумской и Харьковской областях.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами накануне заявил, что государство не будет торговать своими территориями в обмен на мир, как того требует Россия. Киев юридически не признает оккупацию украинских территорий.