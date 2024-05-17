В Раде предлагают отменить заключение уклонистов от мобилизации: появился законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №11260 об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект закона №11260 предлагает внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины об установлении не связанных с лишением свободы видов наказаний.

Авторы документа предлагают вместо лишения свободы уклонистов от мобилизации на срок от 3 до 5 лет установить:

штраф в размере от 51 тыс. до 85 тыс. грн.,

или общественные работы на срок от 160 до 240 часов,

или ограничение свободы до 2 лет.

Напомним, согласно Законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" граждане, уклоняющиеся от мобилизации или военного учета, несут административную и уголовную ответственность. ТСН.ua разъяснил детали, кому грозит заключение.

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