В Раде предлагают отозвать Шуфрича с должности главы комитета ВР по вопросам свободы слова

Члены фракции "Европейская солидарность" предлагают Верховной Раде отозвать представителя депутатской группы "Платформа за життя і мир" Нестора Шуфрича с должности главы парламентского комитета по свободе слова.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде под номером 9469.

"Требовать на согласительном (на заседании согласительного совета председателей фракций и групп парламента — ред.) немедленного вынесения на сессию (пленарное заседание — ред.) проекта постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" об отзыве Шуфрича", — написала она.

Геращенко также напомнила, что "Евросолидарность" еще год назад вносила в Совет аналогичный проект постановления об отзыве с должностей в руководстве комитетов членов бывшей фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" (ОПЗЖ), однако, "к сожалению, монобольшинство не вносит его в порядок". дневного".

Напомним, Шуфрич рассказал, как ему удалось стать "олигархом". Нардеп заявил, что его семья до 1998 года была одной из самых богатых в Западной Украине.

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