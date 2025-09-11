В Раде предлагают повысить зарплаты в ТЦК до уровня НАБУ и ГБР: какие аргументы

Зарплаты работников ТЦК и СП / © ТСН.ua

Народный депутат Украины Александр Федиенко предлагает повысить зарплату работникам ТЦК и СП до уровня Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и прокуратуры. Политик считает, что таким образом возрастет эффективность работы работников ТЦК и это сделает невозможной коррупцию.

Об этом Федиенко написал в своем телеграм-канале.

Нардеп рассказал, что в рамках работы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки он периодически посещает различные ТЦК и СП. По словам Федиенко, он получает как от гражданских, так и от военных работников военкоматов вопрос о повышении зарплаты.

Депутат сообщил, что в некоторых ТЦК попытался посидеть рядом с работниками, которые проводят приемы граждан, военнообязанных.

«Особенно меня тронул случай, когда молоденький военнослужащий, насколько я помню — сержант, встает, выходит в другую комнату, я иду за ним, там его начинает трясти, потому что он не понимает, почему он — человек с инвалидностью, который прошел войну — убеждает тех, кто откровенно ему хамил», — говорится в заметке Федиенко.

Он сделал выводы, что для работы в ТЦК и СП нужно готовить людей. К сожалению, военные, которые хорошо умеют/умели воевать, не всегда умеют работать с людьми. Политик назвал перевод военных (людей с инвалидностью) на работу в ТЦК ошибочным шагом.

«Но если мы хотим иметь эффективные центры комплектования, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры и т.д. Тогда мы будем говорить о равенстве и справедливости», — акцентировал народный избранник.

Что говорят о повышении зарплат в ТЦК в Минобороны?

В Минобороны Украины Федиенко ответили, что на это средств пока нет. Мол, для этого нужно дополнительно 173,4 млрд грн в 2025 году, а сейчас все финансовые ресурсы в первую очередь направляются на оборону: вооружение, технику, мобилизационные мероприятия.

Ответ Минобороны Украины на депутатское обращение Александра Федиенко о повышении зарплат работникам ТЦК и СП

«Это замкнутый круг и причинно-следственные связи. Мы делаем огромные зарплаты для тех, кто борется с коррупционерами, но при этом создаем условия для того, чтобы эти коррупционеры появлялись», — резюмировал нардеп.

Заметим, согласно официальным данным и материалам СМИ за 2025 год, зарплата директора НАБУ может составлять более 180 тыс. грн в месяц; заместители директора — примерно 145 тыс. грн; руководителей подразделений — более 100 тыс. грн; рядовых детективов — в среднем около 69 тыс. грн.

К слову, накануне командир разведывательного взвода 28-й бригады ВСУ с ником Ротан Крымский заявил о фактах взяточничества в ТЦК. Так, чтобы просто уйти домой из военкомата в Киеве, военнообязанный должен выложить 30 долл., а направление в воинскую часть, где хочет служить человек, «стоит» 8000 долл.