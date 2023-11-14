В Раде предлагают предоставить отсрочку от мобилизации волонтерам: какие условия

Автор законопроекта аргументирует необходимость его принятия тем, что мобилизация волонтеров может оставить без помощи военные подразделения, гражданских и т.д.

В Верховной Раде предложили предоставлять отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин – волонтерам.

Соответствующий законопроект №10251 в парламенте зарегистрировал нардеп Георгий Мазурашу.

Мазурашу предлагает парламенту принять законопроект №10251 о предоставлении специальной отсрочки от мобилизации для волонтеров. Заметим, на сегодняшний день законодательством не предусмотрена специальная отсрочка именно для волонтеров. Однако работников на предприятиях, учреждениях и организациях могут бронировать, если есть необходимые для этого условия.

Что предусматривает законопроект об отсрочке для волонтеров

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Аргументируя необходимость принятия законопроекта, его автор указал, что волонтеры играют важную роль в обеспечении военных подразделений необходимым для успешного выполнения задач по противодействию агрессии против Украины.

"Да и в деле поддержки тех обездоленных, которые вынуждены были убежать от войны в другие регионы Украины, волонтеры тоже решают многие вопросы, которые по разным причинам не может решать власть/государство. Причем волонтерской деятельностью, как правило, занимаются и те граждане, которые по возрасту и формально по состоянию военнообязанные, но по разным причинам реально не могут служить в военных подразделениях и выполнять боевые и другие задачи, при этом многие из них ездят в зону боевых действий, куда завозят помощь и защитникам, и гражданским, пострадавших от военных действий", – обращает внимание народный депутат.

Он обратил внимание, что, выполняя мобилизационное задание, работники ТЦК и СП могут мобилизовать волонтеров. Этот факт может оставить без помощи военные подразделения, гражданских и т.д.

Поэтому Мазурашу предлагает предоставить право на отсрочку действующим официально волонтерам и также тем волонтерам, которые находятся в реестрах.

Кто из волонтеров может получить отсрочку от мобилизации

Народный избранник предлагает предоставлять право на отсрочку от службы по мобилизации военнообязанным гражданам Украины, которые:

работают не менее чем на 0,75 ставки или занимаются предпринимательской деятельностью и не имеют налоговых долгов;

официально занимаются волонтерской деятельностью – входят в Реестр волонтеров, имеют удостоверение волонтера утвержденного образца;

имеют подтверждающие документы, что в текущем или в предыдущем месяце осуществляли волонтерскую деятельность.

Автор документа также предлагает отнести эту категорию мужчин, имеющих право на отсрочку, к тем, кто может быть призван на военную службу по их согласию.

Напомним, ранее в ноябре Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку от мобилизации для работников ГСЧС Украины.

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