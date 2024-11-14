В Раде предлагают разделить общество на "лучшую" и "худшую" часть: проект закона связан с военным учетом

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об обеспечении открытости военно-учетных данных отдельных категорий лиц. В пояснительной записке к нему нардеп использует определение "лучшая часть общества".

Законопроект 12197 представлен в Совет 11 ноября народным депутатом, членом Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максимом Бужанским.

Как отмечается в пояснительной записке, продолжающаяся в Украине война обострила внимание украинского общества к выполнению каждым гражданином Украины своей воинской обязанности, а потому, говорится там, любые публикации или высказывания относительно уклонения лица от исполнения этой обязанности негативно воспринимаются в обществе, приводят к его поляризации и подрывают веру граждан в том, что воинская обязанность действительно единственная и безусловная для всех.

"Особо опасны такие публикации и обвинения в уклонении от исполнения воинского долга в тех случаях, когда их субъектами становятся национальные публичные деятели (например, высшие должностные лица, политики и т.п.) или представители общественных организаций, благотворительных фондов. Такие категории лиц, особенно общественные активисты, воспринимаются украинским обществом как его лучшая часть, как актив нации, как пример для подражания, а потому ложные утверждения в их адрес не только нарушают их права и свободы, но и направлены на то, чтобы посеять недоверие к ним, посеять. панику и критику обществом процессов мобилизации, поскольку формируют стереотип, что если уж эти моральные авторитеты уклоняются от воинского долга, то, конечно, можно и обычным гражданам» – говорится в документе.

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По словам нардепа, одним из общих механизмов, который позволит избежать ложных обвинений и преследований элиты украинского общества по неисполнению воинской обязанности, должно быть обеспечение открытости отдельных военно-учетных данных указанных категорий лиц.

Такой шаг якобы позволит любому заинтересованному лицу проверить действительно ли имеет место уклонение от исполнения воинского долга или же происходит попытка ложного обвинения и дискредитации. То есть, обеспечение открытости некоторых военно-учетных данных отдельных категорий лиц будет соответствовать понятию "общественного интереса".

Напомним, в Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали заявления активиста и волонтера Сергея Стерненко о его нахождении в розыске. Там заявили, что волонтер уже посетил ТЦК, где уплатил штраф за нарушение правил военного учета. Затем он объяснил объявление его в розыск ТЦК из-за неявки по повестке "прямого указания" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, главка якобы "обиделся за требования провести армейскую реформу". А недавно стало известно, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с украинскими волонтерами, включая Сергея Стерненко.

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