В Раде предлагают штрафовать водителей громких авто и мотоциклов: детали

Нардеп Железняк уточнил, что речь идет о "гонщиках с прямотоками на спорткарах и мотоциклах, которые сейчас так громко стартуют на улицах города".

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9564, которым нардепы предлагают штрафовать водителей авто и мотоциклов, превышающих допустимый уровень шума.

Об этом свидетельствует документ на сайте парламента.

Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях по поводу совершенствования административной ответственности за управление или эксплуатацию транспорта с превышением допустимого уровня шума.

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"Вижу, не только меня беся гонщики с прямотоками на спорткарах и мотоциклах, которые сейчас так громко стартуют на улицах города, что часто путаешь с прилетами ракет", — прокомментировал законопроект авторства своих коллег нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что документом предусмотрена административная ответственность в виде "штрафа до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов, повторное — 2000 + лишение прав до 6 месяцев".

Напомним, с 1 августа в Украине отменено ограничение по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

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