В Раде предлагают штрафовать водителей громких авто и мотоциклов: детали

Нардеп Железняк уточнил, что речь идет о "гонщиках с прямотоками на спорткарах и мотоциклах, которые сейчас так громко стартуют на улицах города".
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9564, которым нардепы предлагают штрафовать водителей авто и мотоциклов, превышающих допустимый уровень шума.
Об этом свидетельствует документ на сайте парламента.
Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях по поводу совершенствования административной ответственности за управление или эксплуатацию транспорта с превышением допустимого уровня шума.
"Вижу, не только меня беся гонщики с прямотоками на спорткарах и мотоциклах, которые сейчас так громко стартуют на улицах города, что часто путаешь с прилетами ракет", — прокомментировал законопроект авторства своих коллег нардеп Ярослав Железняк.
Он отметил, что документом предусмотрена административная ответственность в виде "штрафа до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов, повторное — 2000 + лишение прав до 6 месяцев".
Напомним, с 1 августа в Украине отменено ограничение по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.
Читайте также: