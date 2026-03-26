В Раде придумали, как противодействовать российскому "Орешнику"

«Орешник» / © ТСН

Народный депутат Федор Вениславский призвал Верховную Раду немедленно принять законы о создании Космических и Киберсил. По его словам, принятие закона о Космических силах станет адекватным ответом на использование Россией ракет «Орешник».

Об этом член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заявил во время выступления в парламенте.

Вениславский призвал народных депутатов срочно вынести на рассмотрение законопроекты о Киберсилах и Космических силах. По его словам, оба документа уже подготовлены к принятию, однако до сих пор не включены в повестку дня.

«Вчера генерал Сырский подтвердил, что Вооруженные силы нуждаются в законе о Киберсилах, поскольку это усилит наши способности и переведет в легальное законодательное поле деятельность наших киберспециалистов, которые и так наносят ощутимый вред врагу. Второй законопроект, который также прошел рекомендацию комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для включения в повестку дня, но также не включается, это закон о Космических силах«, — отметил нардеп.

В этом контексте он подчеркнул, что Украина уже сталкивается с новыми типами угроз, которые требуют адекватного ответа.

«Враг применяет против Украины средства поражения с космическими элементами, так называемый «Орешник», поэтому противодействовать таким средствам поражения мы можем только адекватными силами», — сказал политик.

Вениславский обратился к согласительному совету и руководству парламента с просьбой включить эти законопроекты в повестку дня, а также призвал депутатов поддержать их во время голосования.

Законопроект о Киберсилах — что известно

Законопроект №12349 о создании Киберсил ВСУ, который готовили более года, снова не рассмотрели во втором чтении, несмотря на доработки с Генштабом. Журналистка Юлия Кириенко-Меринова отмечает, что отсутствие закона оставляет без координации подразделения, которые уже нанесли врагу ущерб на 220 млн долл. Министр обороны Михаил Федоров настаивает на принятии документа для системной борьбы и отпора на хакерские атаки РФ. Киберсилы должны блокировать вражеские сервисы, искать цели для ударов и взламывать связь оккупантов. Однако рассмотрение законопроекта затормозилось.

Законопроект о Космических силах — что известно

Еще в апреле 2025 года Федор Вениславский зарегистрировал законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ. Ранее Минобороны уже создало Управление космической политики и озвучило планы до 2030 года развернуть собственные оборонные спутники и систему мониторинга космоса.

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, создание Космических сил кардинально изменит оборону, усилив ПВО и разрушив логику действий РФ. Новая структура решит проблемы дефицита разведданных, нестабильной спутниковой связи и отсутствия собственной инфраструктуры наблюдения. В отличие от российских ВКС, где авиация и космос смешаны, Украина выбирает западную модель (как в США или Великобритании): Космические войска могут стать отдельным родом войск с фокусом исключительно на орбитальной разведке, мониторинге и защите спутников, тогда как Воздушные силы сохранят свою специализацию.