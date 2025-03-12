В Раде заявили, что Трамп может "вести свою игру" с диктатором Путиным

Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике Александр Мережко заявил, что США остаются надежным союзником, независимо от того, кто сейчас является президентом этой страны.

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

"Я абсолютно убежден в том, что Соединенные Штаты остаются нашим и надежным союзником, и партнером, и другом. То есть здесь ситуация не изменилась. Кто бы ни был президентом, это не значит, что Соединенные Штаты, как государство, меняют свой внешнеполитический курс", — отметил нардеп.

Депутат отметил, что последние действия Трампа вызывают вопросы, однако "Соединенные Штаты – это не только президент, это и другие демократические институции".

"Это и конгресс, где у нас есть поддержка среди демократов и значительного количества республиканцев, это и общество, это и среда связана с научной деятельностью", — добавил Мережко.

Он напомнил, что последние опросы покажут, что большинство сторонников Республиканской партии поддерживает Украину.

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"Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, по моему мнению, очень многое зависит от непосредственной встречи между президентом Трампом и президентом Зеленским. Потому что те заявления, которые время от времени появляются, они вызывают много вопросов, которые нуждаются в ответе", — отметил он.

По его убеждению, главным вопросом является то, "есть ли вообще у президента Трампа какая-то четкая стратегия в отношении Украины и того, чтобы прекратить российскую агрессию против Украины".

"Я не знаю, есть ли такая стратегия или ее нет, но я рассчитываю, возможно, она носит не публичный характер. Но хотелось бы, чтобы состоялось какое-то обсуждение. Например, возможно, даже сегодня между делегацией Украины и американской делегацией. По-моему, это может таким важным шагом на пути улучшения наших отношений", — подчеркнул депутат.

По его мнению, США представляют стратегический интерес в поддержке Украины, поэтому это не только моральный долг.

"Не будем списывать со счетов ни Соединенные Штаты, ни президента Трампа. Возможно, он ведет какую-то свою игру. Для меня она не до конца понятна. Но надо помнить о том, что поддержка Украины — это все-таки национальный интерес Соединенных Штатов", — пояснил Мережко.

По его словам, с точки зрения геостратегии противодействие российскому доминированию в Европе важно для США.

"В настоящее время Украина, по сути, является щитом на пути к тому, чтобы Россия не получила это доминирование, не стала гегемоном в рамках Европы. И, кстати, предупредить такое доминирование со стороны Российской империи, это как раз и есть геостратегический интерес Соединенных Штатов. Поэтому по логике геополитики, поддержка Украины является важным национальным интересом".

Ранее сообщалось, что позиция Дональда Трампа по отношению к русско-украинской войне становится все более пророссийской.

Мы ранее информировали, что политика Трампа по Украине разворачивается по разработанному год назад плану.

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