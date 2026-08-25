В Раде призывают Кабмин заменить исполняющих обязанности полноценными руководителями в госэнергокомпаниях

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«В День Независимости хочу напомнить, что наша власть в очередной раз сделала вид, что от нее ничего не зависит. Неделя до сентября — с каждого утюга отрабатывается темник о самой сложной зиме.

Может, государству как акционеру пора начать руководить своими государственными компаниями, а правительству брать ответственность на себя», — написал он в Facebook в воскресенье.

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По словам депутата, накануне зимы, которую власти называют одной из самых сложных, ключевые предприятия энергетического сектора до сих пор возглавляют только исполняющие обязанности. Среди них он назвал крупнейшего производителя электроэнергии "Энергоатом", ответственный за газообеспечение населения "Нафтогаз", главную государственную теплогенерирующую компанию "Центрэнерго", государственные облэнерго в пяти областях, три из которых прифронтовые, а также государственный нефтеперерабатывающий завод "Укртатнафта".

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Кучеренко подчеркнул, что государство должно прекратить переводить ответственность на наблюдательные советы и ссылаться на них, «когда нужно скрыть собственную нерешительность».

"Столбы энергобезопасности страны не могут не иметь руководителей в такой период", - отметил он.

Депутат убежден, что ответственность за прохождение отопительного сезона должно нести непосредственно правительство и премьер-министр лично.

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