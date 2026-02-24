В Раде разрабатывают закон о послевоенных выборах: что он предусматривает и когда будет готов

Когда будут выборы в Украине / © ТСН.ua

Выборы в Украине можно провести только при выполнении двух основных требований: чтобы они были демократическими и безопасными.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече YES.

Какие главные вопросы возникают в подготовке к выборам — голосование военных и украинцев за границей

«Потому что без этих двух показателей говорить о выборах невозможно. Украина — не Россия, и нам не нужны выборы такие, как проводятся в Российской Федерации. Поэтому для нас очень важно сделать все, чтобы эти выборы были признаны международными партнерами как соответствующие самым высоким стандартам демократии. Но обеспечивая безопасность всех, кто в них участвует», — завил спикер ВР.

По его словам, есть целый ряд вопросов, которые следует решить при подготовке к этим выборам. В первую очередь, это безопасность граждан Украины, которые будут участвовать в этих выборах, обеспечение права голосовать и быть избранным для защитников и защитниц.

Кроме того, нужно решить вопрос, как должны голосовать 8 миллионов находящихся за рубежом украинцев.

Куда поедут иностранные наблюдатели

Еще один важный момент, на который обратил внимание Стефанчук, — вопрос привлечения иностранных наблюдателей.

«Чтобы не было так, что в западной Украине наблюдателей будет много, а в Харькове, в Одессе, в Херсоне, в других городах их не будет. Потому что это не будет демократическими выборами», — заявил глава ВР.

Что известно о новом законе о выборах

Стефанчук заверил, что украинский парламент сегодня «четко разрабатывает соответствующую законодательную матрицу» для проведения послевоенных выборов.

«У нас создана группа, которая нарабатывает законодательство о так называемых послевоенных выборах. Я думаю, что в наибольшее время мы представим результаты этого проекта закона. Потому что над ним трудятся не только депутаты. Мы сделали максимально большую и широкую площадку для обсуждения всех вопросов, привлекая туда максимально общественность, профессиональных экспертов, представителей центральной избирательной комиссии с тем, чтобы выборы, которые непременно в Украине пройдут, соответствовали всем стандартам», — заявил спикер Рады.

Уже после наработки этого законопроекта Украина ответит, когда должны быть выборы.

Где взять деньги на выборы

В комментарии журналистке Новости.LIVE Стефанчук добавил, что стоимость возможных выборов будет определять ЦИК, а вопрос финансирования, в том числе при поддержке международных партнеров, станет предметом отдельных переговоров.

Ранее президент Зеленский раскрыл, почему Россия и США настаивают на выборах в Украине. Кроме того, он рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах.

Также мы писали, что следующие выборы могут стать самыми дорогими в истории Украины.