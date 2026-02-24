- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 2 мин
В Раде разрабатывают закон о послевоенных выборах: что он предусматривает и когда будет готов
Стефанчук назвал два железных условия для проведения выборов в Украине и объяснил, от чего зависит дата голосования.
Выборы в Украине можно провести только при выполнении двух основных требований: чтобы они были демократическими и безопасными.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече YES.
Какие главные вопросы возникают в подготовке к выборам — голосование военных и украинцев за границей
«Потому что без этих двух показателей говорить о выборах невозможно. Украина — не Россия, и нам не нужны выборы такие, как проводятся в Российской Федерации. Поэтому для нас очень важно сделать все, чтобы эти выборы были признаны международными партнерами как соответствующие самым высоким стандартам демократии. Но обеспечивая безопасность всех, кто в них участвует», — завил спикер ВР.
По его словам, есть целый ряд вопросов, которые следует решить при подготовке к этим выборам. В первую очередь, это безопасность граждан Украины, которые будут участвовать в этих выборах, обеспечение права голосовать и быть избранным для защитников и защитниц.
Кроме того, нужно решить вопрос, как должны голосовать 8 миллионов находящихся за рубежом украинцев.
Куда поедут иностранные наблюдатели
Еще один важный момент, на который обратил внимание Стефанчук, — вопрос привлечения иностранных наблюдателей.
«Чтобы не было так, что в западной Украине наблюдателей будет много, а в Харькове, в Одессе, в Херсоне, в других городах их не будет. Потому что это не будет демократическими выборами», — заявил глава ВР.
Что известно о новом законе о выборах
Стефанчук заверил, что украинский парламент сегодня «четко разрабатывает соответствующую законодательную матрицу» для проведения послевоенных выборов.
«У нас создана группа, которая нарабатывает законодательство о так называемых послевоенных выборах. Я думаю, что в наибольшее время мы представим результаты этого проекта закона. Потому что над ним трудятся не только депутаты. Мы сделали максимально большую и широкую площадку для обсуждения всех вопросов, привлекая туда максимально общественность, профессиональных экспертов, представителей центральной избирательной комиссии с тем, чтобы выборы, которые непременно в Украине пройдут, соответствовали всем стандартам», — заявил спикер Рады.
Уже после наработки этого законопроекта Украина ответит, когда должны быть выборы.
Где взять деньги на выборы
В комментарии журналистке Новости.LIVE Стефанчук добавил, что стоимость возможных выборов будет определять ЦИК, а вопрос финансирования, в том числе при поддержке международных партнеров, станет предметом отдельных переговоров.
Ранее президент Зеленский раскрыл, почему Россия и США настаивают на выборах в Украине. Кроме того, он рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах.
Также мы писали, что следующие выборы могут стать самыми дорогими в истории Украины.