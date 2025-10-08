В Раде сделали бравурное заявление об участии депутатов в войне

Народный депутат Украины Александр Федиенко

Народный депутат Украины Александр Федиенко заявил, что сейчас уже нет новых волн добровольцев, как в начале российского вторжения. В то же время он утверждает о готовности нардепов стать на защиту государства, «если надо».

Об этом Федиенко высказался в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

Политик сказал, что украинское общество в целом не осознает, что такое война, и что сейчас уже нет новых волн готовых защищать государство добровольцев, как в начале вторжения.

«Общество в целом не понимает, что такое война. У нас была первая волна, которые пошли защищать нашу страну, вторая там волна, частично — третья. А больше волн нет. Враг давит, и нам надо уже, возможно, где-то даже принимать решения для общества: оно будет защищать Украину. Надо — пойдут и депутаты защищать, вопросов нет«, — заверил Федиенко.

Депутат также утверждает, что сам подписал контракт и прошел военно-врачебную комиссию.

К слову, в сентябре Федиенко выступил за поднятие зарплаты работникам ТЦК и СП из-за их «тяжелой психологической обстановки». По словам депутата, на запрос об увеличении суммы в Минобороны ответили, что «денег нет».