- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 482
- Время на прочтение
- 2 мин
В Раде сделали обнадеживающее заявление о конце войны: когда именно
Максим Бужанский считает, что война в Украине может закончиться в течение ближайших нескольких месяцев благодаря авторитету Дональда Трампа.
Народный депутат Максим Бужанский надеется, что боевые действия в войне России против Украины остановятся до конца ноября. А война, по его мнению, может закончиться в течение ближайших нескольких месяцев.
Об этом Бужанский сказал в блицинтервью изданию «Телеграф».
Политик ожидает остановки боевых действий до конца ноября.
«Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — сказал народный избранник.
В этом контексте он обратил внимание на «триумфальный успех» президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения в Секторе Газа. В результате ХАМАС и Израиль объявили об окончании войны.
Бужанский считает, что упомянутый успех Трампа поможет закончить войну в Украине уже в течение ближайших нескольких месяцев.
«Во-первых, у Трампа развязались руки, во-вторых, его авторитет после того, как он „замирил“ Ближний Восток, взлетел на недосягаемую высоту. Я надеюсь, что все это вместе поможет нам закончить войну в течение ближайших нескольких месяцев«, — сказал нардеп.
К слову, ранее в этом же месяце глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что война в Украине вполне может завершиться дипломатическим путем, и спрогнозировал, что «это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года».
Заметим, военный с позывным «Осман» Станислав Бунятов жестко раскритиковал идеи о скором завершении войны в Украине, которые звучат от политиков, в частности от Кима. «Осман» заявил, что «окончанием даже не пахнет», и реальных оснований для таких прогнозов нет, есть только «потенциальные варианты событий и мечты».