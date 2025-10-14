В Раде сделали обнадеживающее заявление о конце войны: когда именно

Народный депутат Максим Бужанский / © УНИАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Народный депутат Максим Бужанский надеется, что боевые действия в войне России против Украины остановятся до конца ноября. А война, по его мнению, может закончиться в течение ближайших нескольких месяцев.

Об этом Бужанский сказал в блицинтервью изданию «Телеграф».

Политик ожидает остановки боевых действий до конца ноября.

Реклама

«Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — сказал народный избранник.

В этом контексте он обратил внимание на «триумфальный успех» президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения в Секторе Газа. В результате ХАМАС и Израиль объявили об окончании войны.

Бужанский считает, что упомянутый успех Трампа поможет закончить войну в Украине уже в течение ближайших нескольких месяцев.

«Во-первых, у Трампа развязались руки, во-вторых, его авторитет после того, как он „замирил“ Ближний Восток, взлетел на недосягаемую высоту. Я надеюсь, что все это вместе поможет нам закончить войну в течение ближайших нескольких месяцев«, — сказал нардеп.

Реклама

К слову, ранее в этом же месяце глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что война в Украине вполне может завершиться дипломатическим путем, и спрогнозировал, что «это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года».

Заметим, военный с позывным «Осман» Станислав Бунятов жестко раскритиковал идеи о скором завершении войны в Украине, которые звучат от политиков, в частности от Кима. «Осман» заявил, что «окончанием даже не пахнет», и реальных оснований для таких прогнозов нет, есть только «потенциальные варианты событий и мечты».