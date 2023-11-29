В Раде сделали заявление о "напряжении" между Зеленским и военными

Стефанчук назвал все это "слухами" и "российской пропагандой".

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию о якобы напряженности между руководством Украины и высшим военным командованием. Депутат назвал это "слухами".

Об этом спикер парламента заявил в интервью Politico.

Так, Стефанчук заверил, что "никогда не было никакого случая напряжения между политическим и военным руководством (Украины – ред.)".

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По словам политика, Россия использует инсинуации для раскола Украины после начала своего полномасштабного вторжения. Стефанчук подчеркнул, что слухи о якобы раздоре распространяют "российские каналы", и назвал их "российской пропагандой".

В материале издания напомнили слова президента Украины Владимира Зеленского о нескольких пережитых им покушениях со стороны Кремля. Авторы статьи обратили внимание, что, согласно Конституции Украины, в случае смерти президента его должен заменить глава Верховной Рады.

Стефанчук убежден, что именно Зеленский приведет Украину к победе.

"Я точно знаю, что президент Зеленский будет президентом нашей победы. И я просто хотел бы быть спикером победы", – сказал глава ВР.

Напомним, недавно в одном из интервью западным СМИ Зеленский обратился к украинским военным и призвал их не вмешиваться в политику, потому что "это огромная ошибка".

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