В Раде сегодня Час вопросов к правительству: повестка дня парламента 18 февраля

В Раде сегодня Час вопросов к правительству: повестка дня парламента 18 февраля

Заседание начнется в 10.00.

Сегодня, 18 февраля, в Верховной Раде Час вопросов к правительству, во время которого нардепы заслушают министра финансов Сергея Марченко касательно обеспечения финансовыми ресурсами вопросов, требующих неотложного решения, министра обороны Алексея Резникова по ситуации на границах Украины и премьер-министра Дениса Шмыгаля о состоянии энергетической безопасности.

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Так, согласно повестке дня, сегодня парламентарии также должны рассмотреть проекты законов о внесении изменений в некоторые законы Украины по определенным вопросам управления имуществом для нужд Вооруженных Сил Украины, об автомобильном транспорте относительно запрета акустического насилия, об обязательном накопительном пенсионном обеспечении, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии нарушению прав в сфере труда, о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц и другие.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента Украины народные избранники рассмотрят Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" об усовершенствовании правового регулирования финансирования деятельности политических партий".

Также запланировано ратифицировать ряд международных соглашений и рассмотреть постановления о переименовании некоторых населенных пунктов.

Напомним, до 15 февраля последний раз депутаты собирались на пленарное заседание 1 февраля, поскольку из-за большого количества больных COVID-19 среди коллег и работников Аппарата решили две недели работать в комитетах.