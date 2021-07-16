В Раде снова подрались депутаты: сопартиец Тимошенко Ивченко ударил "слугу народа" Сольского

Между ними стали еще несколько депутатов.

В пятницу, 16 июля, в Верховной Раде произошла новая драка нардепов. Ивченко и Сольского разнимали коллеги.

Об этом сообщил "Апостроф".

На этот раз сцепились нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "слуга" Николай Сольский. Сопартиец Юлии Тимошенко сильно ударил кулаком по лицу представителя пропрезидентской партии.

По информации издания, нардепы стояли и разговаривали, после чего был нанесен хлесткий удар. Затем Ивченко и Сольский сразу разошлись. Между ними стали еще несколько депутатов, одни — успокаивали Сольского, другие пытались не допустить новой вспышки агрессии со стороны Ивченко.

Напомним, 17 июня в Верховной Раде произошла потасовка перед парламентской трибуной. Зачинщиком схватки стал народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев, который предложил расстрелять фракцию партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Также в Верховной Раде произошла потасовка между двумя депутатами из партии "Слуга народа" — Александром Куницким и Николаем Тищенко. Тищенко выбил из рук своего коллеги телефон.

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