В Раде сообщили возможные сроки принятия законопроекта о местном референдуме

Стефанчук говорит, что нардепы могут принять законопроект о местном референдуме в ближайшее время.

Верховная Рада Украины, скорее всего, будет рассматривать закон о местном референдуме уже этой осенью.

Об этом рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью изданию РБК-Украина.

Стефанчук сообщил, что после общественного обсуждения закона о местном референдуме парламентарии анализируют полученные предложения от людей.

"Я очень надеюсь, что этой осенью мы его (закон о местном референдуме, — ред.) обязательно вынесем в зал для принятия за основу. Мы проводили общественное обсуждение, сейчас анализируем те предложения, которые получили от людей. И потом уже, учитывая эти предложения, мы его доработаем ко второму чтению", — сказал Стефанчук.

По его словам, в закон о местном референдуме было заложено большое количество предохранителей, чтобы "не допустить сепаратизма и других негативных явлений" и голосование состоялось на благо общин. Стефанчук подчеркнул, что это касается и закона о всеукраинском референдуме.

"И общество должно тоже иметь действенный инструмент влияния на местное самоуправление. Вот это важно — дать реальный действенный механизм, стоп-кран или палочку погонщика. Там уже, разумеется, меньше требований, но мы прописали все необходимое", — добавил он.

Стефанчук уточнил, что документ предусматривает возможность объявлять недоверие и увольнять мэра, распускать Раду, то есть не только решение вопросов хозяйки, но и реальное влияние на то или иное решение политическое, кадровое местного уровня.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что закон о референдуме нагнал страх на ряд политиков, которые привыкли к десятилетиям "царствования". Президент заверил, что теперь отыграться не получится, ведь последнее слово за обществом.

Напомним, 26 января Верховная Рада во втором чтении приняла закон о народовластии через всеукраинский референдум. Решение поддержали 255 народных депутатов.

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