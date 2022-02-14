Заседание СНБО заплпнировано на 16:00, а "слуги народа" соберутся на совещание

Заседание СНБО заплпнировано на 16:00, а "слуги народа" соберутся на совещание

Анонсированное заседание должно было состояться накануне.

Сегодня в 16:00 должно состояться заседание СНБО (с участием силовиков и председателей фракций Рады), а в 19:00 на совещание с участием президента Зеленского соберутся "слуги народа".

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

Анонсированное заседание должно было состояться накануне, но, по словам спикера Рады, руководители правоохранительных структур не успевали вернуться с учеб и сборов.

Тем временем послы стран-членов НАТО собираются в штаб-квартире Альянса. Они будут обсуждать возможное наступление России. Кстати, в Соединенных Штатах предполагают, что это может произойти на этой неделе.

В свою очередь Служба безопасности Украины опубликовала заявление на фоне мощной волны гибридной войны, которая оказывает беспрецедентное влияние на отечественное информационное пространство, и призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден провели часовой телефонный разговор. Обсудили план действий на случай эскалации. Владимир Зеленский заверил, что в Киеве осознают риски, полагаются на украинские вооруженные силы и готовы к любому развитию событий, а также пригласил американского коллегу в ближайшие дни посетить Киев.

Россия продолжает стягивать войска вокруг Украины

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