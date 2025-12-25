В Раде создали группу для подготовки закона о выборах во время войны

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук / © из соцсетей

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о создании рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой законопроекта по регулированию предстоящих выборов в Украине. По его словам, речь не идет ни о конкретных датах, ни о форматах избирательного процесса.

Об этом Стефанчук заявил в Киеве во время мероприятий по случаю Дня работников дипломатической службы. Он подчеркнул, что ключевой задачей является детальная проработка всех рисков и вызовов, а также наработка специального закона, определяющего условия голосования в период войны.

Глава парламента пояснил, что в состав рабочей группы войдут специалисты, которые должны дать ответы на все сложные вопросы, связанные с выборами в условиях ограничений безопасности. Он подчеркнул, что простых решений по этой теме не существует.

«Когда именно они состоятся, как и при каких условиях, я бы не хотел сейчас начинать эту дискуссию. Я хочу дать возможность рабочей группе вместе со специалистами высказаться по каждому пункту, ведь по каждому вопросу есть аргументы за и против, которые нужно тщательно проработать», — отметил Стефанчук.

По его словам, главной задачей является поиск баланса между соблюдением демократических процедур и реальными условиями безопасности. Спикер также подчеркнул, что без учета международного опыта двигаться дальше невозможно.

Отдельно Руслан Стефанчук обратил внимание, что будущий закон будет носить разовый характер и будет применяться только для конкретных выборов после принятия соответствующего политического и решения безопасности.

«Мы должны взять лучший мировой опыт – так называемые best practices – и предложить Украине новый закон. Этот закон будет одноразовым использованием — именно для этих выборов», — пояснил он.

Спикер парламента также наметил основные направления работы группы. В первую очередь речь идет об организации голосования для находящихся на фронте военнослужащих, а также о механизмах участия в выборах миллионов украинцев, ныне живущих за границей.

Отдельным сложным вопросом остается обеспечение избирательных прав граждан, находящихся на временно оккупированных территориях. Также будет рассматриваться роль иностранных наблюдателей, которые должны обеспечить демократичность и безопасность избирательного процесса.

Точных сроков возможного проведения выборов Руслан Стефанчук пока не называет, отмечая, что определяющим фактором остается подготовка и глубокий учет международного опыта.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к масштабному упорядочению праздничных, памятных и скорбных дат. Целью реформы является создание единой «календарной карты» государства, которое бы отвечало украинской идеологии .

Мы ранее информировали, что Украина готова провести выборы как можно быстрее после подписания соглашения о безопасности, если этого потребует ситуация и договоренности с партнерами. Однако процесс должен происходить с соблюдением демократических стандартов и при полной безопасности .