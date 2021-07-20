Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Раде создали самое больше межфракционное депутатское объединение

В Раде создали самое больше межфракционное депутатское объединение

УНИАН

В него вошли 283 депутата.

В Верховной Раде Украины создано самое больше межфракционное депутатское объединение.

Об этом во время внеочередного заседания парламентом 20 июля сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

"На сегодня в состав объединения уже входит 283 депутата. Это крупнейшее межфракционное депутатское объединение", — отметил первый заместитель Разумкова.

Он сообщил, что объединение называется "За конституционную реформу и эффективную власть". Его сопредседателями избрали его самого, первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и депутатов этой фракции Павла Фролова, Викторию Подгорную и Андрея Клочко.

Напомним, 20 июля нардепы собрались на внеочередное заседание по требованию Зеленского. Для участия во внеочередном заседании зарегистрировалось всего лишь 99 народных депутатов.