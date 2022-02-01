В Раде создали спецкомиссию для расследования обстоятельств аннексии Крыма

Нардепы будут проверять, как деятельность отдельных людей способствовала временной оккупации полуострова.

Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии (ВСК) для расследования обстоятельств аннексии Крыма.

Об этом идет речь на официальном сайте ВРУ.

Согласно проекту постановления, перед ВСК будут стоять две основные задачи: нардепы будут проверять факты содействия аннексии Крыма украинскими чиновниками и госслужащими, а также собирать объяснения от руководителей предприятий, учреждений и организаций, а также должностных лиц центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которые будут представлять интерес для деятельности ВСК.

По результатам проверки ВСК будет инициировать привлечение виновных к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

В состав ВСК войдут 10 нардепов, большинство из них – из фракции "Слуга народа". Возглавит комиссию представитель президентской партии Игорь Копытин, его заместителем станет представитель от "Батькивщины" Григорий Немыря. Также в составе ВСК будет один нардеп от ОПЗЖ – Олег Волошин.

Напомним, украинская прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, который в марте 2014 года находился в Симферополе и своими действиями поспособствовал аннексии Крыма.

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