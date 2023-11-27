В Раде возьмутся за Безуглую из-за ее скандальных заявлений о Залужном: документ

По мнению Ирины Фриз, посты Марьяны Безуглой создают основу для разрушения единства в обществе и подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения.

Народная депутатка из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз инициирует увольнение депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля из-за ее скандальных заявлений о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

Об этом Ирина Фриз написала в Facebook.

"Завтра (28 ноября – ред.) должно состояться заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После серии сообщений в соцсети Марьяны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции инициировала рассмотрение на Комитете вопроса о лишении ее должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля", – пишет Фриз.

Депутат подчеркнула, что политики должны прекратить дискредитацию военных, поскольку "вопрос касается способности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям".

"Если для отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета нужно решение парламента, которое блокируется, несмотря на наличие уже двух постановлений от представителя президента в парламенте, члена нашего Комитета Федора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета достаточно решения Комитета по нацбезопасности. Рассчитываю на готовность членов Комитета рассмотреть вопрос и принять решение", – резюмировала Ирина Фриз.

Инициатива об увольнении Безуглой с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля / Фото: Европейская солидарность

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутатка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая призвала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардеп пожаловалась, что у "военного руководства" якобы нет плана войны на 2024 год.

Народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Раде Федор Вениславский подверг критике заявление Безуглой об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вениславский подчеркнул, что поведение его коллеги недопустимо, а пребывание депутата в Комитете "может представлять реальную угрозу национальной безопасности".

Читайте также: