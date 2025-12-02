ТСН в социальных сетях

Политика
1369
1 мин

В Раде заблокировали трибуну: чего требуют

Заседание Верховной Рады приостановлено после массовой акции депутатов против правительства.

Наталия Магдык
Блокирование Рады

Блокирование Рады / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Народные депутаты от фракции «Европейская Солидарность» заблокировали трибуну Верховной Рады Украины во вторник, требуя отставки правительства.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Во время заседания парламентарии активно скандировали «Правительство вон!» возле председателя Рады Руслана Стефанчука, что заставило его объявить перерыв.

«Заседание сейчас будет закрыто», — заявил Стефанчук, отметив, что трибуна заблокирована.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат от «Слуги народа» и председатель Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев объяснил, почему фракция выступила с заявлением о создании новой коалиции и правительства национальной устойчивости.

1369
