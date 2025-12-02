В Раде заблокировали трибуну: чего требуют

Блокирование Рады / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Народные депутаты от фракции «Европейская Солидарность» заблокировали трибуну Верховной Рады Украины во вторник, требуя отставки правительства.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Во время заседания парламентарии активно скандировали «Правительство вон!» возле председателя Рады Руслана Стефанчука, что заставило его объявить перерыв.

«Заседание сейчас будет закрыто», — заявил Стефанчук, отметив, что трибуна заблокирована.

