В Раде заблокировали трибуну: чего требуют
Заседание Верховной Рады приостановлено после массовой акции депутатов против правительства.
Народные депутаты от фракции «Европейская Солидарность» заблокировали трибуну Верховной Рады Украины во вторник, требуя отставки правительства.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Во время заседания парламентарии активно скандировали «Правительство вон!» возле председателя Рады Руслана Стефанчука, что заставило его объявить перерыв.
«Заседание сейчас будет закрыто», — заявил Стефанчук, отметив, что трибуна заблокирована.
