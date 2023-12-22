В Раде заблокировали закон о медицинском каннабисе: кто недоволен

Разблокировать подписание закона парламент сможет только примерно в середине января 2024 года.

Парламентская фракция "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта о легализации в Украине медицинского каннабиса, который Верховная Рада одобрила накануне.

Об этом свидетельствует зарегистрированное на сайте парламента постановление.

Так, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко со своими соратниками 22 декабря зарегистрировали проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности (...)".

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Как пояснил в Сети нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, разблокировать подписание закона парламент сможет только примерно в середине января 2024 года. Еще потом понадобится время на подпись президента.

"А учитывая, что закон вступает в силу только через полгода, то он начнет работать тогда где-то в июле 2024-го", — прогнозирует Железняк.

Напомним, 21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВР проголосовала законопроект о медицинском каннабисе!

Ранее парламентарии сообщали, что после окончания войны в Украине около 4 мл людей будут нуждаться в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

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