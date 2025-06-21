В Раде заговорили об отставке Шмигаля: Зеленский ответил, уволят ли премьера

Владимир Зеленский и Денис Шмигаль. / © Associated Press

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На днях в парламенте заговорили о возможной отставке премьера Дениса Шмигаля и даже его правительства, однако это не соответствует действительности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами.

Глава государства подчеркнул, если бы решил "стопроцентно менять премьер-министра, то прежде бы сказал ему и, извините, раньше - чем журналистам".

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"Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю. Особенно - за эти годы полномасштабной войны. Безусловно и за тот опыт, и просто по-человечески", - заявил президент.

Железняк об отставке Кабмина

Несколько дней назад нардеп от Голоса Ярослав Железняк заявил, что Офис президента Украины отправит в отставку премьер-министра Дениса Шмигаля и заменит все правительство. По словам депутата, хотя разговоры об увольнении премьера звучали летом 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годов. Однако теперь решение окончательное.

Причиной он называет, в частности, то, что Кабмин потерял поддержку. Даже среди своих депутатов.

По словам Железняка, кандидат только один. Это первая вице-премьер-министр — министерка экономики Юлия Свириденко.

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"Все остальные, включая Кулебу, сошли с забега за премьерское кресло", - подчеркнул Железняк.

Дата публикации 08:44, 04.06.25 Количество просмотров 10 Кадровые перестановки на фоне территориальных потерь! Чего ждать?